男子疑跳台南鹽水溪橋 無生命跡象

2018-12-16 18:51

首次上稿 18:09

更新時間 18:51

〔記者王俊忠／台南報導〕〕連接台南市北區與安南區的鹽水溪橋，今天下午近5點許，傳出有1名男子從橋上跳下河裡，大批警、消人員趕到場時，河面上已無人影，特搜、潛水人員著裝潛入河底積極搜尋。

消防局119接獲民眾報案表示，當時此跳水男子還在橋上行走、徘徊，不久，男子就往河裡縱身跳下，目擊民眾看不見河面上有人影，趕緊報案找人搜救。

警、消人員在橋面上找到1具疑似跳水男所有的手機，但手機已沒電力，無法得知手機通訊錄內容，警、消人員積極處理追查，後來警方設法聯絡上跳水男的家屬，家屬也趕到鹽水溪橋現場、確認此手機是跳水男所有。

搜救人員於傍晚6點22分許回報找到溺水男，沒有生命跡象，已拉上河岸送醫搶救。警方後來對跳水男手機充電後打開手機，得知跳水男是27歲的王姓男子，在跳水之前有跟妻子發生吵架情形並揚言要到鹽水溪橋跳河尋短。

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