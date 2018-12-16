這裡月做30天、加班無上限！ 移工相揪投奔「打工天堂」

2018-12-16 06:05

〔記者王捷、洪瑞琴／台南報導〕之前傳出有移工不敢殺豬，因此逃逸躲了2年，四處打工。不過，台南警方抓到2名逃逸移工，他們逃跑的原因，竟是台南多數工廠可以一個月工作30天，假日加班無上限，直呼這種工廠簡直是「移工天堂」，捨不得離開。警方說，雇主違法聘請移工，會函請勞工局依「就業服務法」處罰；台南市勞工局則說，勞工局有加強查察把關，勞基法管得鬆，可能是逃逸移工個人的感受。

血汗工廠 移工竟「吃好逗相報」

20多歲的印尼籍移工宴多（音譯），2個月前在台中的齒輪工廠工作，月薪23K，不能加班，公司嚴格遵守勞基法，他聽同鄉說，台南地區工廠會收留逃逸移工，而且勞檢不嚴，於是冒險逃到台南的焊接工廠工作。

冒險逃逸 奔台南「一年能買地」

另一名移工熙齊（音譯）則持觀光簽證入台，已違法打工1年多，他也透過同鄉介紹來台南，被逮後還向警方聲稱，一年賺得的錢已能在印尼買土地，本來還想賺到能蓋房的錢再回去！

警方會找到這2名逃逸移工，是在轄區發現上個星期取締的賭場竟死灰復燃，到移工的工廠內開桌，強勢攻堅進入賭場逮人，吵鬧聲吵醒當時正在睡覺的宴多與熙齊。

警方當時的主要目標是賭客，確定2人沒有賭博後，用簡單的英語告知兩人「繼續睡」，但是曾在外事單位工作的副分局長陳猷元覺得很可疑，要求兩人出示護照，查證身分。

一查後才發現2人都是逃逸移工，宴多被逮後，用簡單的英文向警方聲稱，同鄉都說台南多數工廠是「移工打工天堂」，他在工廠一個月可以工作30天，每天工資1100元，一個月下來，賺得比原本乖乖遵守勞基法的工廠多1萬，還沒加上加班費，警方聽了傻眼，訊後將2人送到移民署遣送，同時函請勞工局開罰。

南市勞局 重罰、多元方式推勞檢

對於「移工打工天堂」說法，台南市勞工局指出，雇主若違法僱用逃逸移工，罰款15萬至75萬元，而且是依人數計罰，罰款很重，今年1月至11月，已查察1197件次違規，分別開罰2萬至100萬元，勞工局持續用多元方式推動勞檢，而被指為打工天堂，可能是逃逸移工個人的感受，不宜以偏概全。

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