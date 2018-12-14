樹長太高要鋸掉 男子慘遭大樹「夾擊」身亡

2018-12-14 22:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中鎮今午發生一起民眾鋸樹慘遭大樹壓死意外！42歲張姓男子見對面空地樹木比房子高，下午持鋸刀去鋸樹，鋸完一根大樹幹後疑似未注意，遭鋸落的樹幹壓死，張男母親目睹兒子慘況不禁痛哭，尤其還遺留2位稚齡兒子。全案已由警方調查中。民眾聞訊驚訝表示，早上還親切問好，遺憾下午就發生意外。

彰化縣消防局表示，14日下午約3點20分接獲通報，田中鎮中山街一處空地有民眾遭樹幹壓傷意外，到場搶救發現，男子已無生命跡象，警方隨即封鎖現場，在外地上班的張妻得知意外連忙趕回，地方民眾議論紛紛，不解意外如何發生？

警方初步調查，張男疑似站在1公尺高的樹幹分岔處，鋸一根樹梢較大的枝幹，身上並綁著防滑繩套在另一頭樹幹上，未料鋸完後，整枝樹幹竟往張男方向倒，張男被夾擊壓在另根樹幹上，當場慘死。

張父表示，住家對面空地種有不少樹木，其中有株樹木長得比房子高，遮住視野，兒子熱心想整理，經地主同意今天下午去鋸樹，未料卻傳出憾事；張母痛哭表示，兒子死後還有念小一及大班的2個孫子，不知如何是好。

張姓女志工說，上午還遇到張男，他還親切的打招呼「阿姨好」，下午再前往該社區時，驚見空地大樹有人上吊，報案後才發現竟是張男，感到相當意外；鄰居說，發生事故的樹是一株土芒果樹，鋸斷的樹幹幾乎比電線桿還粗，很意外鋸個樹竟發生命案。

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