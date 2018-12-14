「人道援助及災害防救」國際研習 台灣表達「當仁不讓」意願

2018-12-14 15:41

〔記者謝介裕／南投報導〕人道援助及災害防救（HA/DR）國際研習活動，今日在南投縣竹山鎮消防訓練中心熱鬧登場，計有來自印太地區10國專家參加，除了透過彼此分享經驗達到救援技巧、設備等各方面交流以外，也讓與會各國人員了解我國對培訓災害防救能力的重視，進而為國際安全善盡一分職責。

為強化我國與各國在人道援助及災害防救的國際合作動能，並分享我國災害防救的專業技術與豐沛經驗，外交部及美國在台協會台北辦事處（AIT/T）及國家災害防救科技中心，特別在台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，舉辦此次活動，包括外交部政務次長徐斯儉、美國在台協會台北辦事處副處長谷立言、災防中心主任秘書李維森等人，也都出席開訓典禮。

活動期間，美國智庫「井上健-亞太安全研究中心（DKI-APCSS）」也派代表出席，並分享美國在海外災害援助的經驗，外交部則安排他們參訪車籠埔斷層保存園區等場所，其中，內政部消防署訓練中心最受注目，裡頭不但軟硬設施齊全，還有融合台灣近年來的災害類型，包括倒塌建築物、土石流、氣爆及長隧道走山土石崩坍等情境，提供全台各地消防人員受訓之用，令各國專家刮目相看並高度肯定。

外交部指出，此次研習營是今年台美GCTF第5場活動，也是GCTF自2015年成立以來所辦理的第15場國際研習課程，藉此尋找深化國際合作的機會，將公私部門及公民的災難應變能力與區域內的災難防救應變措施做整合，進而與各國共同打造極具抗災能量與韌性的印太區域環境。

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活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/