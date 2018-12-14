4車牌3居所2支手機1堆sim卡 5條通賊躲警花招百出

2018-12-14 10:00

〔記者黃建華／高雄報導〕身揹森林法、毒品、槍砲、偽造文書、詐欺等5件通緝案的47歲利姓要犯，逃亡期間狡兔三窟、一再更換手機、車牌，規避警方追緝，高市警方和刑事局南打偵八大隊追緝半年，前天在屏東車城將他緝獲，起獲木工藝品、古董一批、遭竊證件數張、贓車等證物，查知他逃亡期間另涉多起竊案，擴大清查中。

高雄市刑大偵二隊（五分隊）半年前接獲檢舉，得知利姓通緝犯於屏東市出沒，並可能持有槍枝，遂與刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊（1組）組成專案小組，報請屏東地檢署指揮積極查辦。

警方調查，利嫌因涉嫌森林法、毒品、槍砲、偽造文書、詐欺等案遭通緝多達5案，為規避警方查緝，生性狡猾之利嫌除狡兔多窟，在屏東車城、新埤等地有3藏身處所外，還透過竊取之車牌4張、車輛1部，並與友人互換車輛及車牌、持用2支手機及數張sim卡互換、偽造假駕照等方式，增加警方查緝之難度。

專案小組於蒐證、跟監多次斷線，但仍鍥而不捨，透過日夜埋伏跟監、查訪，追蹤利嫌長達半年，摸清利嫌三窟，時機成熟後遂報請屏檢向法院聲請搜索票，於前天13時許至屏東縣車城鄉逮捕利嫌到案，並帶同利嫌返家搜索，查扣木工藝品、古董一批、遭竊證件數張、存摺數本、失竊車輛1部、竊盜工具1批。

初步清查，利嫌逃亡期間涉嫌竊盜案件達6起，遍及高雄苓雅、大寮、楠梓一帶，警方呼籲如有遭失竊之民眾前來認領。

利嫌經警偵詢後，被依竊盜罪嫌等罪，解送屏東地檢署偵辦，並持續清查贓證物來源。

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