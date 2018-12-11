巧合？選前打穿保時捷 選後2把AR-15改造步槍投案

2018-12-11 22:53

［記者陳彥廷／屏東報導］屏東縣崁頂鄉在選後半個月內已接連發生2起疑似AR-15改造步槍深夜彈襲豪宅大門案，由於擊發子彈數及彈孔不斷「加碼」，且升級為半自動步槍，猶如軍備競賽，地方居民對治安是感到人心惶惶。

東港分局轄區除這兩起選後的槍擊案，選前10月12日凌晨曾發生1輛保時捷休旅車於行進中遭槍擊，子彈還打穿導致副駕駛宋姓男子腹部受傷，後續並衍伸宋男友人不滿而砸車、1名張姓男子攜槍聚眾欲尋仇的情事。

第2起則是選後11月29日，崁頂鄉越溪村長興路陳姓屋主的「陳公館」豪宅在暗夜遭連開16槍，第3起就是今天凌晨27歲陳姓男子持AR-15改造步槍，到該豪宅前大門開槍掃射至少22槍，所幸無人受傷，而陳嫌於凌晨主動攜長槍及彈匣和10發子彈到東港分局投案的槍擊案。

首起槍擊的張嫌曾供稱與「曾某」有嫌隙，約在東港大鵬灣談判，據傳該曾某就是第2起槍擊案至陳公館開槍並攜槍到鳳山投案的曾姓嫌犯。

首起槍擊案的車主與發生第2起槍擊案的陳公館人馬關係匪淺，當時槍手曾嫌在案發後攜作案用AR-15步槍及貝瑞塔手槍到鳳山分局投案，而第3起的陳嫌作案手法、武器如出一轍，但最後投案直接選擇轄區的東港分局，到底是單純巧合還是同夥模仿，或是隱含兩方較勁人脈意味甚至選舉糾紛，皆引發關注。

該把槍初步現已送驗槍彈，也懷疑今天的陳嫌只是被教唆往前開槍警告的角色，警方現擴大追查本案背後是否有人指使，並犛清3案是否具關聯。

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