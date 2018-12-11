詐騙車手竟稱「沒酬勞」 警諷：又不是做功德

2018-12-11 20:50

〔記者萬于甄／台南報導〕台南22歲王姓男子在南科園區內從事水電工技師，卻沉迷簽賭遊戲，欠下不少賭債，又有車貸要繳，淪為詐騙集團車手，昨晚被警方逮獲。警方偵訊時問到取款酬勞，王男竟供稱沒提到酬勞，讓承辦員警相當訝異，直呼「又不是在做功德」。

警方調查，王姓男子平時在南科園區擔任下游水電工技師，但沉迷簽賭遊戲，欠下不少賭債，加上又有車貸要繳，日前接獲自稱銀行專員的電話，聲稱可幫他整合債務，就不疑有他留下聯絡方式，淪為詐騙集團車手。

警方在王男身上起出銀行與郵局2本存摺，其中，銀行存摺在7日、10日上午各領走10萬與16萬現金，郵局存摺則在10日下午領走30萬元現金，王男昨晚準備領走郵局存摺內剩下的35萬元時，被行員發覺有異，報警逮捕。

警方偵訊時問及王男分贓酬勞，王男竟回「沒與聯絡人提到佣金」，讓警方相當訝異，直說「又不是在做功德」。警方也在王男自小客車內起出K他命殘渣袋，訊後一併移送偵辦。

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