前市議員「奉神明指示」剷山頭蓋廟 檢方起訴從重求刑

2018-12-11 17:58

首次上稿 17:44

更新時間 17:58

〔記者王定傳／新北報導〕民進黨籍前新北市議員林水山涉嫌濫墾新北市三峽區有木里山區廣達1萬9692平方公尺山坡地，打算蓋名為「三清萬甲仙境」廟宇，但此導致水土流失，案發後，他一面認錯一面繼續施工，新北地檢署今依違反水土保持法起訴，認為他不是真心悔過，且該處難以輕易復原，犯罪手段嚴重、所生危險損害甚鉅，請法院從重量刑！

檢警調查，林水山蓋廟、整建道路等行為，占用土地面積高達1萬9692平方，雖林水山之子林欣磊及另一名林姓男子擁有部分土地所有權，但其他土地則是財政部國有財產署、農委會林務局、台灣農林股份有限公司所有。

檢方調查，不論土地是公有或私人，該處已被核定、劃為「山坡地」，若要開發，須土地所有權人同意，還要擬具水土保持計畫，送請主管機關核定。

但林水山未取得其他地主同意，也未擬具水土保持計畫，從去年6月12日開始，僱請工人以挖土機大肆開挖、修整道路，導致該處土地邊坡、植被因此改變，甚至流放原有的天然池水，同月22日，農委會林務局人員發現報警處理，警方到場查扣3台挖土機，並移由檢方偵辦。

林水山被查獲隔日，仍繼續請工人開挖整地、推積土石、修建道路、舖設水泥，還興建高達17.4公尺高的多樓層鋼構鐵皮屋，設置大型「招財寶」彩繪字體構造物及搭建好幾個鐵製棚架，占用土地面積總計1萬9692平方公尺，破壞該土地原有山坡地植被、使山坡地表裸露、改變地形地貌，造成土壤沖蝕量增加，破壞地表、地下水流向及地下水涵養功能等。

林水山認罪，並曾向媒體解釋，當初朋友找他一起籌建「三清萬甲仙境」，這是「奉神明指示的福地」，處理方法不對，「地主」已得到教訓，會面對司法調查及相關處分，並設法把土地恢復原狀。

檢方認為，他曾是議員熟知法令及行政流程，應盡力維護地方環境及自然生態，卻執意大規模違法濫墾開發，破壞環境甚鉅，去年6月22日被查獲後，一面認錯，另一面繼續施工蓋廟，不是真心悔過，態度惡劣。

檢方事後到該處勘驗發現，該山頭已成大片裸露黃土，對照周遭綠樹木林地，可知難以輕易復原，請法院直接勘驗行車記錄器，即可臨場感受違法開發規模；檢方並感嘆「在環保意識強烈的現代社會中，是如此不可思議及難以接受」，認為林水山犯罪手段嚴重、所生危險損害甚鉅，請求從重量刑。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/