1歲女童全身瘀青紅腫 桃園又傳虐童案

2018-12-11 14:10

［記者許倬勛／桃園報導］又傳虐童案！桃市一名媽媽昨在網路上指控丈夫下重手毆打1歲半女兒，上傳多張女童全身瘀青、紅腫照片，畫面怵目驚心，引起網友撻伐。桃園市家庭暴力暨性侵害防治中心指出，目前已收案，女童也送往衛生福利部桃園醫院新屋分院治療、驗傷。據了解，女童無生命危險、受到相當驚嚇。

女童送往桃園醫院新屋分院治療、驗傷，院方不願對患者傷勢發表評論，但據知情人士表示，女童無生命危險，但臀部、大腿內側紅腫瘀青明顯，受到相當驚嚇，令人心疼。

虐童案發生於桃園市觀音區，余姓母親今凌晨在臉書專頁「女人心事幹譙專區」發文：「我老公真的有病，對一個一歲半的小孩下這麼重的手！我今天偷偷帶著我女鵝（兒）去驗傷，這幾天找時間來去警局備案！。」

PO文隨即被轉貼至臉書社團「爆料公社」，數千網友心疼女童傷勢，呼籲警方介入調查；警方表示，此案由醫院通報社會局列高風險個案，家防中心將進行訪視瞭解，警方將配合後續偵處作為，目前警方已確保小朋友安全。

此外，眾多網友不滿余姓母親先「拍照發文」而非送女兒就醫的作為，余母疑因不堪輿論壓力，於中午關閉臉書。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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