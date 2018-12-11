連開至少22槍！屏東崁頂再傳槍擊、嫌犯攜槍投案...

2018-12-11 10:27

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東東港警分局轄區今天凌晨再度發生槍擊案，且現場至少殘留22顆彈殼，從選前至今已傳出3次槍擊案，且手段看似越來越兇狠，人心惶惶。

崁頂分駐所於今晨2時許接獲報案，在崁頂鄉某處民宅有發生槍擊案件，嫌犯陳姓男子（男、80年次、無前科）於涉案後主動至東港分局偵查隊投案，並交付長槍1把、彈匣2個、子彈10顆。

警方獲報立即前往現場處理並採證，現場無人受傷，初步勘查發現民宅大門疑似留有彈孔17處、現場拾獲彈殼22顆。

陳嫌向警方供稱，因與該民宅屋主外姪有嫌隙，因而持槍前往上述地點開槍洩恨後逃逸，但在犯案後自知法網難逃，主動至東港分局投案說明，本案已由屏東地檢署檢察官指揮偵辦，現由東港分局專案小組人員釐清相關案情擴大偵辦中。

崁頂鄉從選前就曾發生射擊行進間車輛的疑似尋仇案件，選後再發生民宅大門遭射擊案件，但當時10餘個彈殼、3個彈孔，今晨更一次「升級」到22個彈殼，且彈孔爆增至17處，不斷傳出槍擊案件，已讓居民人心惶惶，因後兩案皆為射擊後攜長槍投案，案件是否有關，仍待釐清。

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