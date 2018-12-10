台南小六男童墜樓意外 家長：盼沒有謊話、逃脫之詞

2018-12-10 13:42

〔記者萬于甄／台南報導〕台南日前發生一起小六男童從4樓教室墜落事件，家長8日在臉書《爆料公社》發文哭訴，今則在市議員林燕祝陪同下，與南市教育局、校方等單位會談，家長也說，發生這種事情，他並不想責怪誰，只是想要一個真相。教育局副局長王崑源也承諾，一個禮拜內完成調查報告。

台南一名小六男童疑受到老師言語刺激，4日在課後輔導時間，從學校四樓教室跳下，因受到強烈撞擊，男童左側嚴重受傷，所幸，送醫急救後目前狀況穩定，仍在加護病房觀察，已可拿筆簡單筆談。

男童家長今在市議員林燕祝陪同下，與教育局副局長王崑源、該校校長等人會談，希望釐清事情真相，家長說，事發第一時間自己誤以為是孩子做錯事，還向老師說抱歉，也很自責，但孩子醒來後一問，才發現事實與老師說的不同。

家長表示，孩子醒來後在紙上寫下「聯絡簿獎勵抵銷、老師罵他很大聲、傷心、自責、老師不聽他解釋」等字，看到這些讓做家長的怎麼能不難過。

家長也說，事情發生大家都有該負的責任，不要有任何謊話，或是想要逃脫，大人在承受小孩子也在病床上受苦，希望相關單位能好好還原真相，以後若有類似的問題才有辦法預防。

校方表示，目前調查報告尚未出爐，一些臆測的言論都會影響調查，不過，學校會把事情的真相完整呈現，對家長、社會一個交代。

南市教育局副局長王崑源表示，該教師已暫時抽離原班，也有專業的調查小組深入訪談釐清整起事情的經過，最快一個禮拜內完成調查報告，進一步檢討改進。

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