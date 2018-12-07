投票日競總3顆明珠被偷 鄉長落選嗆告竊賊「意圖使人不當選」

二水鄉長鄭蒼陽（中）尋求連任落選，認為是競選總部風水遭破壞。（翻攝鄭蒼陽臉書）

2018-12-07 17:58

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣二水鄉長鄭蒼陽今年競選連任，事先求來了三太子神像以及6顆「明珠」，做為總部的風水布局，未料在投票當天，總部遭竊賊闖入，雖沒重要財務損失，可是神明桌上供奉的三太子神像慘遭斷手，3顆重要的明珠也不見了，警方獲報調閱監視器追查，今日持拘票前往董姓竊嫌家中搜索，不過未能尋獲3顆明珠。

鄭蒼陽表示，該明珠與神像跟著總部成立後開始祭拜，具有重要意義，遭竊後風水布局遭破壞而落選，因此他控告竊賊「意圖使人不當選」！

今年二水鄉長選舉，由無黨藉鄭蒼陽與現任無黨籍鄉代會副主席蘇界欽2人競選，選前2人支持度不分上下，11月24日投票當天一早，鄭蒼陽總部傳出失竊案，結果貴重物品沒被偷，反倒是供奉神像被破壞，作為風水的明珠不翼而飛，當日開票結果，鄭蒼陽4708票，蘇界欽5044票，以336票之差連任落選。

警方調查，董男（37歲）於24日凌晨近2點騎腳踏車，攜帶一把油壓剪至鄭蒼陽總部，他剪斷後門鐵窗後爬過神明桌進入客廳，看了一下又打開後門離開，近4點他變裝改乘機車到總部，從後門進入後在總部閒晃一會才離開，鄭蒼陽總部早上7點開門，發現遭闖空門，趕緊報警，警方偵查多日，今日前往董男住處搜查，但未發現失竊明珠。

田中分局偵查隊隊長曾煥東說，失竊明珠外表如一般彈珠，裝進紅包袋裡，竊案發生後2包紅包袋都在，但其中一包的3顆珠子不見了，據董男供稱，闖入後沒有偷珠子，只偷了一包菸就離開，偵訊後依竊盜罪嫌移送法辦。

這是百分之百意圖使人不當選！鄭蒼陽對此激動表示，因篤信宗教風水，這次登記競選前特地向當地知名廟宇桃山廟祈求三尊太子元帥供奉，另外用2封紅包袋各裝3顆明珠作為風水布局補運，原本大選前都好好的，怎料投票日前遭攪局，由於竊案發生在投票日，警車一早在總部停留2、3個小時，有民眾謠傳他買票被抓，這些話對他影響非常大，得知董男被逮，一定會對他提告意圖使人不當選，也已請律師寫訴狀，準備提告當選無效。

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