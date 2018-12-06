國道殉職警遺體腫脹無法穿制服 修復師一句話讓他尊嚴離世

國道警察局楊梅分隊實習員警王黃冠鈞，日前在國道執勤時不幸殉職，今天舉辦追思會，警政署追晉王黃冠鈞為巡佐，並以中華民國國旗覆棺致上最高榮譽。（記者邱芷柔攝）

2018-12-06 13:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕國道警察局楊梅分隊實習員警王黃冠鈞，日前在國道執勤時，不幸遭後方車輛高速追撞重傷不治，今天在屏東瑪家鄉三和村聚會所舉辦追思會，許多同事、好友都前往送別，前總統馬英九、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽、國道警察局長朱正倫、屏東縣長潘孟安等人也到場致意，警政署追晉王黃冠鈞為巡佐，並以中華民國國旗覆棺致上最高榮譽。

86年次的王黃冠鈞，是警專卅五期畢業實務訓練生，活潑開朗的個性從小與家人感情十分融洽，上個月23日凌晨，冠鈞與2名同事在國道一號南下湖口路段，協助處理故障車事故，當時故障車停放於內側車道，冠鈞和同事為保護民眾安全，將巡邏警車開至故障車輛後方並開啟警示燈、警報器示警，2名同事下車擺放交通錐，沒想到遭後方車輛未注意高速追撞，2名同事受傷送醫，冠鈞被夾困在巡邏車內，顱內出血呈現昏迷，送醫時昏迷指數只有3，經過多日搶救仍躲不過死神召喚，被醫師判定腦死，家屬強忍悲痛，決定捐贈器官讓冠鈞遺愛人間。

黃爸爸同樣為警職，過去曾任特勤小組，目前擔任保五總隊小隊長，在追思會上哽咽致詞，讓現場一片動容，他表示，雖然冠鈞是一個新生，但這個警察大家庭給了冠鈞這麼大的榮譽，謝謝大家，「冠鈞做了他應該做的本分，現在任務結束了，我們以冠鈞為榮！」

追思會前冠鈞遺體一度因腫脹無法穿上制服，直到遺體修復師在他耳邊輕問「想不想穿著制服離開？」說完後冠鈞順利將制服穿上，追思會現場湧入逾百人，瞻仰遺容隊伍綿延近百公尺，家屬格外欣慰。

徐國勇在會後受訪時強調，未來將從教育訓練、精進裝備提升執勤員警的安全保障，「精進裝備」過去一直在做，現在也不斷努力，像是警車緩撞、防撞已開始做相關採購與研究，未來在夜間勤務上也會做調整。

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