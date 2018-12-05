涉綁樁賄選 新竹市原住民議員落選人被起訴

2018-12-05 18:24

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市原住民議員3名女性候選人都遭檢調法辦，其中，落選的凸固斯協會理事長潘念恩與頭目管文雄謀議，為了爭取支持，8月間先借5000元給選民，事後要求投票給她，就可免還錢；另外，她於10月底付5000到1萬元綁樁腳，要求樁腳親友投票給她。潘、管2人均坦承犯行，新竹檢方依違反選罷法提起公訴。

檢方調查，潘念恩參選新竹市原住民議員，與協會總幹事管文雄合議，爭取新竹市南寮、那魯灣、內湖、大庄等地原住民支持，8月間借5000元給馬姓男子修車，事後屢屢向缺錢的馬男催債。事後，潘女先後向馬姓夫婦說，只要年底投她，5000元就免還，馬姓夫婦接受提議，同意投票給她。

8月到11月間，潘念恩也以零用金或補貼油資名義，逐月將5000至1萬5000元不等賄賂，付給謝、林、陳做為布樁費，要求樁腳拉攏親友，在選舉時投她。

潘念恩坦承大部分客觀事實，聲稱沒有主觀的賄選犯意，辯稱是基於同情才免除馬男的債務。她也聲稱謝、林及陳不是她的樁腳，會給他們錢，是因為感念他們經常義務幫忙，所以在手邊寬鬆時，就拿些錢給他們。不過，最後她坦承犯行。

檢調發現，潘女的女兒用手機記載帳目明細，清楚記錄7至10月已付了20萬元樁腳費，其他證人也稱按月收到3萬元樁腳費，而且也不用回報工作成果或其他勞務，證明潘女賄選犯行。檢方認為，潘、管2人有犯意聯絡，且已自白犯行，依違反選罷法提起公訴，考量2人自白犯罪，建請法官減輕其刑。

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