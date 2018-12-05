疑因路不平摔車 女碩士生被遊覽車輾斃

2018-12-05 15:36

〔記者王宣晴／新北報導〕27歲的許姓女碩士生昨日騎車行經新北市淡水坪頂路時，欲從左側超越一輛國小校外教學的遊覽車，卻因路面顛簸失控，整個人噴飛倒地，遭遊覽車後輪輾斃，警方介入調查，確定許女與62歲的呂姓遊覽車司機酒測值皆為零，確切肇事原因仍待調查釐清，而呂男也因業務過失致死罪嫌送辦。

警方調查，昨天上午9時許，淡水新豐國小舉辦校外教學，共有3輛遊覽車載著學生出發，行經坪頂路往小坪頂方向時，許姓女騎士疑想從遊覽車右側超車，卻因路面高低不平，許女加速時失控噴飛，遭到第2輛遊覽車後輪輾過，當場身亡。

呂姓駕駛起初還沒發現肇事，直到後方的遊覽車司機告知，他才停車回頭查看，發現許女倒在血泊中，嚇得趕緊報案，警消獲報趕抵，確認許女頭顱破裂，明顯死亡，封鎖現場調查車禍原因。

警方表示，車禍雙方酒測值皆為零，透過行車記錄器研判許女在超車時騎到路面不平處，機車才會失控彈起，許女被拋飛到遊覽車下方，遭到後輪輾過頭部身亡，但確切車禍原因仍待調查釐清，警方訊後依業務過失致死罪嫌將呂男移送法辦。

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