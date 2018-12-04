驚悚影像曝光！翁遇紅燈直直騎 騎士高速撞擊噴飛重傷

騎電動機車的陳姓老翁與騎機車的鄭姓男子相撞。（記者林宜樟翻攝自臉書社團朴子民意觀察站）

2018-12-04 20:27

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣朴子市昨天（3日）發生一起車禍意外，騎乘電動機車的陳姓老翁與騎乘機車的鄭姓男子，在台82線快速道路下方道路與縣道161線交叉口相撞，2人都受重傷。附近民宅的監視器影像曝光，發現陳翁騎機車緩慢的闖過紅燈，鄭男騎機車高速行駛整個撞上，畫面驚悚。

警方調查，69歲陳翁在縣道161線騎著電動機車，經過路口時，前方還是紅燈，他仍繼續向前騎，50歲鄭男騎機車在台82線下方道路，高速通過路口，直接將老翁撞飛，鄭男則滑行到路旁，路口紅燈隨即轉為綠燈。

昨天天氣熱，路人發現車禍趕緊報案，也有熱心民眾拿傘幫躺在馬路上的傷者遮蔽陽光。嘉義縣消防局救護人員獲報到場，將陳、鄭兩人送往嘉義長庚醫院救治，陳翁頭部重創昏迷，鄭男全身多處骨折。

車禍照片被張貼在臉書社團「朴子民意觀察站」，引發熱議，許多人都認為這個路口相當危險，還曾發生死亡車禍。警方調閱民眾提供的監視器影像，初步認為陳翁通過路口時還是紅燈，造成車禍，確切肇事責任還需鑑定釐清。

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