貴婦奈奈宣稱「未捲款」 受害股東爆：夫妻倆上週已落跑赴美

2018-12-04 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕網紅貴婦奈奈和丈夫黃博健創立的醫美診所「杏立博全」11月30日傳出惡性倒閉，當時夫妻倆被控捲款上億元潛逃，而據《ETtoday新聞雲》4日報導，其中一名被害股東爆料，貴婦奈奈早在2日PO道歉文至臉書粉絲專頁的前3天，就和丈夫搭機潛逃到美國躲債。

杏立博全診所遭爆出惡性倒閉後，貴婦奈奈和丈夫隨即行蹤不知去向，直到2日晚間貴婦奈奈才在臉書專頁發表道歉聲明，文中寫下：「我沒有捲款，黃博健也沒有捲款，就我所知，他最後一刻仍在籌錢過票，希望維持公司信用，最後實因人身安全遭受威脅，才不得已放棄。」

但據《ETtoday新聞雲》報導，一名投資杏立博全診所的被害股東透露，在得知惡性倒閉的消息後，投資金主們便私下開會，透過人脈追查夫妻倆的行蹤，竟發現夫妻倆早在11月30日就搭機潛逃到美國躲債，「發道歉文前已搭機逃跑！這是哪招？」

被害股東也指出，投資杏立博全診所的股東，每人平均的財務損失高達上千萬元，「若貴婦奈奈夫妻檔有誠意處理侵吞投資資金問題，不管賺或者賠錢，都應該跟股東說明給個交代！」

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