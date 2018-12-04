「賊來了！」彩券大盜員林出沒 幹一票就GG了

「彩劵大盜」鄭添貴頭戴鴨舌帽（前右）手拿白色彩券左顧右盼。（翻攝畫面）

2018-12-04 18:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕「彩券大盜」鄭添貴多次在北部地區彩券行偷刮刮樂，已多次被逮遭判刑，昨天他現身員林市，在一家彩券行偷走50張面額200元的刮刮樂，接著又到下一家彩券行準備行竊，但行蹤已遭店家鎖定，立即通報警察到場逮人，警方從鄭男身上查出22張被刮開彩券，可兌獎1萬2500元，偵後依違反竊盜罪嫌函送法辦。

警方調查，鄭添貴（58）歲昨天搭車到員林市，鎖定南昌路一家彩券行，假裝挑號買彩券，再趁老闆娘與其他客人交談之際，將彩券收入口袋離開。後檢他又到約600公尺遠的另一家彩券行，準備故技重施，但偷竊消息早被店家得知，報警逮人。

員林派出所所長蔡文淦說，鄭嫌有7、80次竊盜前科，原本多是在北部盜取彩券，今年11月才剛假釋出獄，沒想到惡行難改，竟南下員林來犯案。其實，他的肖像已被台灣彩券通告注意，不過他擅於變裝，昨天刻意戴上鴨舌帽犯案，等店家發現時已來不及，幸好當地店家很團結，立即用通訊軟體告知賊來了，即時預防，警方也能順利逮人。

臉書「彰化踢爆網」有民眾PO出鄭嫌行竊畫面，貼文說，「這小偷也真大膽…那麼多人也敢偷…偷了50張刮刮樂 價值10000元 追回22張（已被刮開）兌獎後 總共中12500元…但不幸的畢竟是偷的也沒辦法花」，引起熱議。

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