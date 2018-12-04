「豆干厝」小姐容貌YouTube曝光 尋芳客慕名登門排隊

有網友偷拍苗栗市西勢美的「豆干厝」的小姐，並上傳YouTube介紹。（圖擷取自YouTube）

2018-12-04 11:56

〔記者彭健禮／苗栗報導〕有網友到苗栗市西勢美的「豆干厝」，利用隱藏式攝影機，偷拍到多名姿色妖嬌的小姐，並介紹收費；這名網友將影片上傳YouTube後，引發其他網友熱烈討論，驚呼「第一個真的受不了」、「害我想去了」等。苗栗警方昨晚前往查緝，查獲5名賣淫女子、4名嫖客、3名皮條客，嫖客坦承是看到這支影片前往尋歡。

台灣於2011年通過性專區修法，同意各縣市政府成立合法的性專區，但因爭議大，沒有一個縣市敢淌這個渾水。一名網友日前就到苗栗市西勢美，佯裝成尋芳客，並用隱藏式攝影機偷拍下，並製作成上、下2集影片，上傳YouTube，介紹裡頭的路線、收費與小姐年齡等。

影片中出現多名小姐，雖拍攝網友後製時有「打碼、變聲」，但因馬賽克處理不夠完全，使得部分小姐的容貌意外出現在鏡頭前，一抹甜笑讓許多男網友紛紛驚呼，「受不了」、「超正」、「有羊城淋的feel？」﻿ 另有一名身材纖細、腹部有馬甲線的小姐，皮條客表示「只要1500元」，也拍攝網友忍不住驚呼，「嚇了一跳，水準好高」。

這2支影片上傳YouTube後，共吸引超過100萬次的點閱率，也引發熱烈討論，「老司機帶帶我﻿」、「哇塞這個是臺灣的苗栗縣嗎？傻眼」，但也有網友說，「大哥阿...不要拍吧~掃黃我怕我要換地方去了﻿」。

苗栗警方昨晚前往查緝，查獲5名賣淫女子、4名嫖客、3名皮條客；警方說，其中1間「豆干厝」的3間房間「客滿」，還有1名嫖客在排隊等候；嫖客向警方說，是看到這支影片前往。

警方調查，查獲的5名賣淫女子，4人為越南籍、1人本國籍，都將依違反社會秩序維護法裁罰；4名越南籍女子，3人以觀光名義來台、1人為逃逸移工，也將移送移民署，進行後續遣返。另，3名皮條客則依妨害風化罪嫌送辦。

地方人士指出，「西勢美」私娼寮歷史超過60年，小姐多以20至30歲的外籍年輕女子為主，因為價格便宜，收費1000到1500元不等，聲名遠播。

苗栗警方表示，色情行業藏污納垢衍生許多社會治安問題，為維護苗栗地區善良風俗，警方在西勢美地區查緝色情工作從不間斷，今年度已陸續查獲13件32名賣淫女子，將持續規劃勤務主動出擊，強力取締色情以正風俗。

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