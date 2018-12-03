「靠爸族」選代表買票落選 父親也被起訴

2018-12-03 16:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕喜歡嗎？爸爸買給你！彰化縣31歲張姓女子競選社頭鄉民代表，張父為求女兒順利當選，拜票時以每票1000元進行買票，或將千元大鈔直接塞入選民口袋，強迫支持，無獨有偶，38歲鄭姓男子競選北斗鎮民代表，鄭父為求兒子當選，找來鄭男岳母塗姓女子當樁腳，以每票500元發放給選民，不過張女、鄭男未能當選，爸爸們徒勞無功，不法行為也遭檢舉。彰化地檢署今日偵查終結，將張父、鄭父、塗女等人依違反選罷法起訴。

彰化地檢署調查，張父（60歲）與女兒在今年五合一大選中，分別登記競選社頭鄉社頭村長與第一選區代表候選人，兩人於10月中掃街拜票時，張父趁機將文宣品夾放現金或逕自將千元大鈔塞入選民手中、衣褲口袋，甚至選民住處桌上等，尋求投票支持，不過有多位選民見狀拒收，也有人將現金返還。

彰檢也查出，鄭姓候選人登記北斗鎮民代表第二選區後沒多久，鄭父（67歲）就立即聯絡鄭男岳母塗女與羅姓遠親作為樁腳，分別交付15000元與30800元給兩人，除2800元給羅男報酬外，要求以每票500元向選民買票。

檢方指出，鄭姓候選人賄選為彰化首宗現金買票案，雖然鄭父透過親戚佈樁買票，卻逃不過檢警縝密監視，搜索查扣現金2萬2800元，另外偵辦張姓父女賄選案時，有不少村民聽到檢方正在偵查，竟主動到案自首，交出賄選現金，共計6500元，兩案罪證確鑿，鄭父、塗女、羅男與張父等人依違反選罷法起訴，而賄選候選人也都落選，得不償失。

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