PO殺人影片稱「聽說發生在八德」 男子散布謠言觸法

王姓男子PO影片還寫道：「聽說發生在八德介壽路。」已涉犯社會秩序維護法。（警方提供）

2018-12-03 12:05

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市王姓男子在網路臉書「記憶八德」PO一段影片、還寫道：「聽說發生在八德介壽路。」嚇壞網友也讓警方震驚，警方調查確認影片是中國廣東省4月間發生的殺人案，根本是謠言，今天依社會秩序維護法第63條第5款「散布謠言」，追究王男的刑責。

王男PO出的影片，內容是1名兇嫌在銀行自動櫃員機前，慢條斯理地拿出預藏刀子刺殺一旁男性被害人，被害人被刺得濺血後竄逃到戶外，另名站在自動櫃員機前的目擊者，雖被嚇得差點腿軟，還好能順利逃離。

網友發現臉書「記憶八德」看到影片，一旁的文字寫道：「聽說發生在八德介壽路。」險些被嚇壞，趕忙向警方查證。

警方調查後，確認影片是4月間發生在中國廣東省汕頭市的殺人案，根本是謠傳，就通知PO出影片的王男到案說明。

王男坦承PO出影片與文字，他供稱，影片是朋友私下傳到他的通訊軟體帳號內，他並未查證、誤以為真，才轉PO到臉書。警方已依社會秩序維護法第63條第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，將王男移請桃園地方法院裁處。

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