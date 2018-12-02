下坡轉彎前輪爆胎翻車 路人救出駕駛夫妻送醫

計程車撞上人行道翻覆（記者吳昇儒攝）

2018-12-02 12:24

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名賴姓計程車駕駛今日上午10時50分，載著妻子從文化路50巷往外木山方向時，左前輪突然在下坡路段爆胎，車輛失控撞上路旁人行道後翻覆。路過民眾立刻向前將兩夫妻從車內救出，並通知119救援。救護車將兩人送醫救治後，幸無大礙。

路旁的加油站員工聞到汽油味，擔心車輛起火，拿出滅火器待命，並協助疏導交通，等待警、消到場。

救護人員趕抵時，發現駕駛夫妻已在熱心的民眾協助下脫困，坐在路旁等待救援，初步檢視兩人傷口，有多處擦、挫傷，但意識清楚，暫無生命危險。

警方初步調查，賴姓駕駛準備右轉接上文化路往外木山方向時，疑因突然前輪出現異狀，車輛嚴重失控，撞上人行道，車子翻覆後壓在一輛臨停路旁的轎車上，車內安全氣囊全部爆開，油箱漏油，非常危險，現已將車輛吊離現場，詳細肇事原因，待賴姓駕駛治療後，將請他協助製作筆錄釐清案發過程。

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