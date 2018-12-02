壓煞？台1線444K路段車禍多 警設測速「石敢當」

枋山鄉這支測速照相桿因為設立的位置，引來熱議。（記者陳彥廷攝）

2018-12-02 08:10

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台1線於屏東縣境內許多路段是又長又筆直甚至還有戰備跑道，車速飛快之下，近2年數度發生重大車禍，而最近在枋山鄉加祿堂路段，悄悄裝上1具固定式測速照相桿，因裝設的公里K數正巧座落在民俗大忌的「444.4」，引來用路人議論紛紛，指警方設了支「開單石敢當」。

民間所安裝的「石敢當」，常立於街巷中，尤其又以丁字路口等路沖、風水沖處的「凶位」上用於辟邪、壓煞，這支測照桿正好就放在444.4K上，有用路人稱「「會測速開單的石敢當」，也有人說，看測照桿會不會在短時間內故障，就知道是否有被「沖煞」，全台唯1的「444.4k」測照桿引發熱議。

全台省道僅台1線及台9線具有444.4K的長度，台1線貫穿台灣西部，444k為到恆春、墾丁及台東的必經路段，每逢假日車水馬龍，連假更常回堵至水洩不通，不過離峰時間車輛極少，常見用路人加足馬力呼嘯而過。

這1公里路段，2016年曾有自小客車在深夜高速撞上迴轉軍用卡車的死亡車禍，而今年鬼月鬼門開當天，1名環島機車騎士在拂曉時於該路段撞上停等載客的巴士而慘死，444k搭上鬼月是引來議論，雖有居民認為就是單純車禍，但也有人連結此2車禍發現有點「毛毛的」，除同路段，又都是行進間小車撞上靜止大車，k數巧合是被討論的沸沸揚揚。

好巧不巧，警方這批新增的測照桿，就是挑中444.4k來裝設測照桿，無意間卻剛好坐實民間對需「壓煞」的議論；屏東警方強調，測照桿南方的安全島缺口雖然在軍卡死亡車禍後封閉，但本就屬列冊的危險路口，增設測照桿只是單純為讓高速行駛的車輛減速，最慢跨年前啟用，並再次呼籲用路人遵守該路段的70公里速限。

不過，數字4在民間因諧音同「死」有不少禁忌，民俗專家陳進成說，從台灣人在挑選車牌、樓層或手機號碼等都會儘量避開4以外，有些人甚至在實歲44歲時都會報虛歲為45歲可見其忌諱；而就他自已往返該路段的經驗，是真的車速飛快，警方裝設測照桿控制車速提昇安全，但從民俗角度確實有解釋為「壓煞」的空間。

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