12/1 雙贏彩頭獎1注中獎！大福彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-12-01 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月1日）開獎的第107000192期雙贏彩，頭獎開出1注，每注可得獎金1500萬元，由台北市中山區興安街105號1樓的「興安商行」開出。而第107000096期大福彩及第107000288期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000096期大福彩中獎號碼為「01、06、09、11、26、30、33，特別號：40」。頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共61注中獎，每注可得4000元；肆獎共1066注中獎，每注可得400元；普獎共7800注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共4注中獎，每注可得10萬元。

第107000192期雙贏彩中獎號碼為「03、04、06、08、10、11、12、13、15、18、

21、24」。頭獎1注中獎，可得1500萬元；貳獎共14注中獎，每注可得10萬元；參獎共357注中獎，每注可得500元；肆獎共4076注中獎，每注可得100元。

第107000288期今彩539中獎號碼為「01、04、08、12、14」。頭獎摃龜；貳獎共231注中獎，每注可得2萬元；參獎共6488注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5566注中獎，每注可得50元。

第107000288期39樂合彩中獎號碼為「01、04、08、12、14」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共219注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6632注中獎，每注可得1125元。

第107000288期3星彩中獎號碼為「167」，正彩共103注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000288期4星彩中獎號碼為「0216」，正彩共32注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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