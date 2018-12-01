悲慘世界！人夫中風住院 妻照顧2天就與病友私奔…

2018-12-01 16:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕人夫中風後左手左腳癱瘓，臥病在床，結縭14年的妻子才照顧他2天，竟與醫院男病友私奔，迄今音訊全無。基隆地院認定，妻子惡意離棄丈夫，判准2人離婚。

林姓男子93年間與妻子結婚後，與父母同住，去年9月間突然中風，左手與左腳癱瘓，至今仍在住院復健。

林男主張，他中風後，太太只照顧他2天就與同家醫院的男病友私奔，林父得知後，報警協尋媳婦，迄今音訊全無。

林男姊姊證稱，弟弟中風後，弟妹只到醫院照顧2天就不見蹤影；隔月，她有一次在醫院目睹弟妹竟跟著一個男病友一起搭電梯下來。

林男姊姊說，弟妹看到她，馬上跑進醫院廁所，將門反鎖不敢出來，與弟妹共乘電梯的男子則先離開。

林姊，她當時質問弟妹，「妳不照顧弟弟，為何跑來醫院？」弟妹回說：「之前就有說要離婚了！」說完離開醫院，就再也沒見過她了。

法院認為，林妻在先生中風後就失去蹤影，至今超過1年，偶遇林男姊姊，也表明已與林男談離婚的事，而不願返回醫院照顧丈夫。

法院指出，林妻違背與先生同居義務，沒有與先生不能同居的正當理由，惡意遺棄林男；林男據此訴請判決離婚，為有理由，判准2人離婚。

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