貴婦奈奈老公診所驚傳惡性倒閉 夫妻倆疑捲款上億神隱

週刊報導，貴婦奈奈與丈夫黃博健創立的醫美診所，驚傳積欠多家廠商款項惡性倒閉。（圖擷取自貴婦奈奈臉書）

2018-12-01 13:00

〔即時新聞／綜合報導〕貴婦奈奈與丈夫黃博健創立的醫美診所，驚傳積欠多家廠商款項惡性倒閉，疑似積欠上億元，診所的臉書粉專無預警消失，目前夫妻倆也神隱不知去向，遭到多位債主在臉書留言批評。

綜合媒體報導，貴婦奈奈與丈夫創立的杏立博全醫美診所，兩人在2週前還有出席年會，當時診所的醫師都還不知道倒閉的消息，診所卻在11月30日倒閉，夫妻倆目前也不知去向。

《蘋果日報》報導，陳姓投資人表示，他借給杏立博全醫美診所本票700萬元，加上其他投資人募款，募款金額高達上億元。他說，昨天陸續收到朋友通知，診所跳票人去樓空，到現場一看發現有多名黑道份子在診所前，另外還有診所員工和其他投資人。

貴婦奈奈的臉書遭到多位債主留言，要她們出來負責，「 麻煩請你老公黃博建出面聯繫！」、「為何杏立博全fb及官網都關了？黃博健line也刪除了？黃博健為何人間蒸發！！一堆票都跳了！！」、「一家人都跑了。診所外全都在站崗了啦！」、「跑沒有意義 外面借錢借的亂七八糟 是全家人都出來拐錢的嗎 ？ 叫黃博建 出來面對！」、「可以麻煩請杏立博全的人出來處理發生的這一切...枉費這麼相信你們...真的很難過跟失望...」。

貴婦奈奈為台灣知名部落客，從2004年就開始在無名小站經營部落格，後來與黃博建相戀結婚，並且創立杏立博全醫美診所。

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