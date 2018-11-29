11/29 今彩539頭獎開出9注！每注獎金縮水剩266萬

2018-11-29 22:40

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月29日）開獎的第107000286期今彩539，頭獎開出9注，每注可得266萬6666元，分別由高雄市大社區中山路462之2號1樓的「景豪彩券行」、高雄市苓雅區大順三路209號1樓的「煌誠彩券行」、屏東縣新埤鄉新埤村中正路33號的「明發彩券行」、桃園市八德區大漢里東勇街67號1樓的「億豊彩券行」（中2注）、高雄市左營區左營大路401巷43弄6號的「津嚮彩券行」、高雄市苓雅區光華一路171號1樓的「快得億彩券行」、台中市烏日區溪埧里溪南路一段439號1樓的「益利彩券行」及台中市豐原區豐東路20號1樓的「愛發彩券行」開出；第107000096期威力彩及第107000190期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000096期威力彩中獎號碼為「02、10、18、26、28、35，第二區：01」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共25注中獎，每注可得2萬元；伍獎共139注中獎，每注可得4000元；陸獎共1069注中獎，每注可得800元；柒獎共1901注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬277注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬4472注中獎，每注可得100元；普獎共2萬2794注中獎，每注可得100元。

第107000096期38樂合彩中獎號碼為「02、10、18、26、28、35」，五合摃龜；四合共5注中獎，每注可得6萬7500元；三合共77注中獎，每注可得5750元；二合共1568注中獎，每注可得750元。

第107000190期雙贏彩中獎號碼為「02、06、08、09、10、15、16、17、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共15注中獎，每注可得10萬元；參獎共361注中獎，每注可得500元；肆獎共3998注獲得，每注可得100元。

第107000286期今彩539中獎號碼為「03、05、12、26、29」，頭獎共9注中獎，每注可得266萬6666元；貳獎共649注中獎，每注可得2萬元；參獎共1萬492注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬4762注中獎，每注可得50元。

第107000286期39樂合彩中獎號碼為「03、05、12、26、29」，四合共56注中獎，每注可得17萬8571元；三合共798注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬3182注中獎，每注可得1125元。

第107000286期3星彩中獎號碼為「724」，正彩共35注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000286期4星彩中獎號碼為「7935」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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