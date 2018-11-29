南投縣5合1涉賄當選人 檢方將提當選無效之訴

2018-11-29 18:37

〔記者陳鳳麗／南投報導〕明天選委會將公告此次選舉的當選人名單，南投地檢署表示，此次選偵案近80件，賄選案佔多數，其中不乏當選人，檢察官會在公告當選名單的30天內，就證據顯示涉賄當選人，提起當選無效之訴。

南投縣5合1選舉的當選人，縣選委會將在明天公告鄉鎮長、村里長和鄉鎮市民代表當選名單，而縣長、縣議員當選名單將由中央選委會公告，由於此次選舉期間有數十件涉賄案，其中並有發展到候選人，而這些涉賄候選人中也有多人當選，因此南投地檢署是否會提起當選無效之訴備受矚目。

南投地檢署主任檢察官吳怡盈表示，今年選舉期間的選偵辦近80件，選他案則有280件，目前都還在偵辦中，其中賄選案部分，檢察官會就當選人涉賄的情況，有必要的就一定會提起當選無效之訴。

據了解，南投檢方目前起訴的賄選案有2件，包括涉送茶葉的鹿谷鄉某村長候選人、涉為選鄉代兒子現金買票的中寮鄉某鄉代候選人之母，而在投票前現金賄選案激增，有多起都是候選人的家人，並有多名候選人被檢察官點名涉入。

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