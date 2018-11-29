樂陞案 高院重判許金龍理由曝光…

高等法院今審結樂陞案，認定樂陞董事長許金龍觸犯6犯罪事實、10項罪行，判12年、併科罰金新台幣1億元，沒收12億多元。（資料照）

2018-11-29 15:06

〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今審結樂陞案，認定樂陞董事長許金龍觸犯6犯罪事實、10項罪行，痛批許主導此證券詐欺犯罪，嚴重破壞證券市場秩序，犯罪情節重大，依證交法證券詐欺罪等10罪，判12年、併科罰金新台幣1億元，沒收12億多元。可上訴。

台北地院今年2月判許金龍18年徒刑、併科罰金1億元，沒收7.4億元犯罪所得，高等法院今天將原審判許金龍涉非常規交易部份改判無罪，合併改判12年，但宣告沒收犯罪所得增加至12.12億元。

高院判決指出，許金龍曾任記者、具碩士學歷，為擴大樂陞公司的事業版圖並為謀私利，無視樂陞的財務現實，多次進行大型投資，而許為取得投資資金，短時間內由同案被告鄭鵬基、謝東坡以策略性投資人的名義，發動多次私募而取得為數不少的樂陞股票，並從TP公司和同步公司取得暴利。

高院也表示，許金龍又利用百尺竿頭日籍人士樫埜由昭作為人頭，隱瞞進行公開收購的人為中國人民，使投資人陷於錯誤而購入樂陞公司股票，嚴重破壞證券投資市場秩序，造成眾多投資人受損害。

此外，許金龍貪圖私利，透過炒手楊博智下單炒作樂陞股價，長期操縱樂陞股價，以棉對成交方式製造交易活絡假象，且自行於公開收購消息成立時起為內線交易，各次犯行許金龍均基於主導地位，情節較重。

高院認定，許金龍等人共涉「非法私募」、「公開收購」、「炒股」、「內線交易」、「侵占樂陞資金」、「不實美化財報」等6大犯罪事實，今判許涉嫌以百尺竿頭等5家公司參與私募的5次犯行，均涉刑法背信未遂罪共5罪，公開收購犯行涉犯證交法的證券詐欺罪，炒股及內線交易涉犯證交法的操縱證券交易價格罪，侵占公司款項並記入帳簿、傳票及美化樂陞2014、2015年度財報部分，涉證交法的記載帳簿不實等3罪，因此判許12年徒刑。

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