嘉縣賄聲賄影 傳選前1天買票3票3000元

2018-11-29 10:03

〔記者林宜樟、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義檢警調追查賄選不鬆手，原本選舉期間幾乎沒有賄選傳出的嘉義縣縣議員第五選區（布袋、義竹），在投票前一天傳出買票，檢警調追查發現，義竹鄉有村長當選人以包裹式3000元涉嫌幫鄉長、議員及村長買票，昨天帶回多人偵辦，該村長當選人因涉嫌重大，嘉義地檢署檢方聲請羈押，嘉義地院今天裁定以8萬元交保。

嘉義地檢署檢察官詹喬偉昨天指揮嘉義縣警察局布袋分局及法務部調查局嘉義縣調查站，查獲義竹鄉某村長當選人涉嫌現金買票案件，該某村長當選人為使嘉義縣第五選區某縣議員候選人、義竹鄉某鄉長候選人及其本人順利當選，在投票日前一天11月23日，以鄉長、議員及村長3種票共3000元代價，向熟識選民買票，要求選民投票支持該縣議員候選人、該鄉長候選人及其本人，已觸犯公職人員選舉罷免法，檢方認為該村長當選人，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯或證人之虞，向法院聲請羈押禁見。

嘉義地方法院訊問後，認為被告涉嫌重大，審酌證人為被告敵性證人，且已訊問完畢，被告影響證人可能性低，雖有羈押的原因，但無羈押必要，裁定被告以8萬元交保。

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