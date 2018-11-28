戴奧辛公害求償案 中石化判賠1.8億元定讞

2018-11-28 11:34

〔記者張文川、張慧雯／台北報導〕纏訟10年的中石化台南安順廠戴奧辛污染案，去年8月台南高分院二審判中石化應賠償被害人或家屬共1.9億餘元，經濟部免連帶賠償；受害者自救會與中石化皆上訴三審，最高法院今宣判，駁回絕大多數的上訴，中石化應賠償400多人共1.8億元定讞，經濟部確定免賠。

中石化指經濟部不應免責 不排除聲請釋憲

中石化表示尊重判決，但對此結果深感痛心，指判決完全不合理，不排除聲請大法官釋憲。中石化發言人陳穎俊指出，當地居民暨法扶律師團對此判決亦同表遺憾，認為政府應公開道歉，經濟部不應免責。

陳穎俊說明，安順廠的前身為台鹼安順廠，屬於經濟部管轄，中石化接手後廠區已經停止生產運作，當初接手時也不知道有汙染環境等事宜，經濟部前後長達近25年的欺瞞、推諉，才造成居民血液內戴奧辛數值長年累積、超標，以致居民身心受害，沒想到判決結果，經濟部完全不用負賠償責任，而是由中石化全數支付。

全案另有5位民眾的追加請求權時效有疑問，金額52萬餘元，最高法院並認為二審對於其中44人的醫療費600多萬元認定有矛盾、欠缺判決理由，此2部分發回台南高分院更審。

自救會律師團指出，全案起初的原告原本是213人，訴訟10年多來，已有62位受害者過世，由配偶、子女等人繼承訴訟，至三審的原告已達413人。

中石化安順廠位於台南市安南區，前身為台鹼安順廠，早年使用「水銀電解法」電解食鹽水，用以製造鹼氯，導致區內的顯宮里、鹿耳里、四草里環境遭受汞污染；廠區存放的「五氯酚鈉」在製造農藥時，會產生戴奧辛，由於長期雨水沖刷，廠區土壤及地下水遭戴奧辛污染。

廠區附近同時並存戴奧辛、汞等污染物，2003年學者發現附近魚隻的汞、戴奧辛超標，而當地居民長期以捕食魚蝦為生，體內蓄積過量戴奧辛，多人陸續罹癌。

被害居民組成自救會，2008年對中石化、經濟部、台南市政府提起國賠與民事求償3億4446萬元，2015年自救會與台南市政府和解撤告；同年12月一審判中石化與經濟部應連帶賠償1億6791多萬元。

2017年8月二審改判中石化應賠1億9157萬元，但經濟部免賠。兩審金額差距2363餘萬元，平均每位上訴的受害者可獲賠55萬餘元，比一審多6.8萬元。

最高法院今年9月28日針對6大爭點開庭辯論，包括：居住品質與安全是否屬「居住安寧」的保障範圍、戴奧辛濃度與罹癌等病的因果關係、是否適用國家賠償法、追訴時效、經濟部是否有賠償責任、繼承人可否追加求償金額。

自救會長林吉進辯論後表示，戴奧辛污染廠區週邊溪流、水池，魚蝦都吃魚池底泥，鄉民長期打撈食用，很多人漸感身體不適，後來才知道被毒害；69歲婦人楊茵鈁當時到庭，林進吉說她是世界紀錄保持人：體內戴奧辛濃度高達951，身體病痛一籮筐，每天吃藥一整盤，「吃藥比吃飯還多」。

中石化在9月辯論後也聲明指出，鑑定顯示安順廠的戴奧辛，並非導致附近居民罹患糖尿病或癌症的原因，中石化已自行負擔30多億元整治費用，才是本案真正的受害者，如果戴奧辛真的導致居民疾病，該負責的應是經濟部。

相關新聞

台南安順廠戴奧辛污染案判賠定讞 中石化：不排除聲請大法官釋憲

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/