爆台鐵將找基層扛責 黃國昌：線人怕害了同事 不再提供訊息

時代力量立委黃國昌今（27）日表示，有台鐵員工向他爆料，台鐵為了普悠瑪事故，將找10名基層員工扛責。（記者黃耀徵攝）

2018-11-27 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌今（27）日表示，有台鐵員工向他爆料，台鐵為了普悠瑪事故，將找10名基層員工扛責，而這名「吹哨者」對此也難過地向黃國昌表示，怕害了同事，無法再提供資料給他。

今日立法院進行「1021普悠瑪事故等東部交通運輸問題專案報告」，黃國昌在質詢時先是批評台鐵明知有問題還啟動根本是「草菅人命」，更指出在出事空冷除濕機濾網中雜草、羽毛密佈，被雜物掩蓋，導致主風泵無法運作，在報告中卻隻字未提，痛斥行政院隱瞞、欺騙社會。

黃國昌更爆料，昨晚有台鐵員工透露在調查報告出來後，台鐵準備列出基層10人名單來扛責任，讓吹哨者十分難過，儘管黃國昌從不洩漏吹哨者身分，但因擔心繼續爆料會傷害到同事，這名線人也將不再提供資訊給黃國昌。

黃國昌也表示，追究責任一定是從上到下，不該將所有責任都推給基層，行政院長賴清德回應時也強調，台鐵在過去管理、後勤維護、調度員跟司機故障排除都產生很大問題，非常不應該，表示不論上下，「該負責的就要負責」，並將以此要求未來新任的台鐵局長。

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