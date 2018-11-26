彰化老里長提拔新進幫買票 通通被起訴

2018-11-26 20:11

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化市某里長吳姓候選人為求當選，涉嫌透過前任許姓老里長當樁腳，以現金行賄選民，檢警獲報偵辦，不少到案選民坦承收到500元，搜索扣押4500元現金與尚未發出去的賄款3萬元，吳姓候選人與老里長見紙包不住火，坦承買票，訊後諭知5萬元、3萬元交保。檢察官依違反選公職人員罷法將兩人起訴，但檢方認為兩人自白犯行，請求法官給予緩刑機會。

起訴書指出，吳姓候選人（56歲）首度參選里長，9月間透過不知情的吳氏夫妻轉交現金5萬元給前任許姓里長（80歲），以每票500元行賄，老里長還教導吳姓候選人，「要將錢交給弱勢選民，才會把票投給你、對選舉才有幫助」等語。

檢警接獲檢舉，前往老里長家搜索，發現尚未行賄的3萬元，傳喚多名選民到案，部分確為低收入戶，有人坦承500元已花光，有人繳回賄款，共4500元，吳姓候選人原本否認行賄，經曉以大義後坦承。全案檢方今日偵查終結，將兩人起訴，但兩人自白犯行，請求法官給予緩刑。

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