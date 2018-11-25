疑涉賄選 他選前被通緝、當選夜被收押

林內鄉代第二選區候選人王慶坤昨天當選，但因涉賄昨天晚上被收押。（記者黃淑莉翻攝）

2018-11-25 14:54

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林縣林內鄉第二選區鄉民代表候選人王慶坤涉嫌現金買票，檢警偵辦時逃亡，23日下午雲林地檢署發佈通緝，昨天下午疑要回來投票時被斗六警方逮捕，開票結果王比另一候選人林樑樹多一票當選，不過檢方以他有逃亡之事實、且有勾串證人之虞，聲請覊押獲准。

雲林地檢署多位檢察官指揮斗六警分局偵辦林內鄉代候選人王慶坤涉嫌現金賄選案，本月22、23日傳喚多位收賄選民到案，並前往王的住處要拘提他，檢警到時發現王只把手機留在家中，人不知去向，因此在23日下午發布通緝。

雲林地檢署主任檢察官黃怡華表示，警方鎖定王慶坤的車子，昨天下午發現出現在轄區附近，警方循線跟監，王疑發現警方在跟蹤，多次試圖甩開警方，最後仍被警方逮捕到案。

黃怡華指出，王慶坤涉賄證據明確，到案選民也坦承王本人拿錢及其宣傳單給他們，昨天開票結果王慶坤當選，檢方將提出當選無效之訴。

王慶坤選區有4名候選人要爭2席，開票結果王慶坤得499票僅比林樑樹498票多一票當選，林樑樹擔任鄉代28年多，這次挑戰8連霸，以一票之差落選，是否提出驗票，林樑樹表示，要思考一下。

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