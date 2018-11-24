忘記要投誰！ 23歲男攜出選票問家人GG了

2018-11-24 15:07

〔記者許倬勛／桃園報導〕地方公職選舉與公投今天登場，桃園市龍潭區下午1點傳出違規事件，23歲林姓男子投完里長後，忘記市長、市議員要投給誰好，想打電話問家人，一時不察攜出選票，被選務人員攔下，涉及違規，依相關法令處理。

龍潭警方指出，林男是首次投票，平時沒關心政治，也不諳選舉規定，選情多由父母口述得知，投票前，家人囑託他投給指定對象，不料，他領完選票、圈選好里長選票後，突然忘記市長、市議員該投給誰，他跟選務人員說要暫時離開打電話詢問，卻攜出市長、市議員選票，當場被選務人員攔下。

警方說，林男違反選罷法第108條，可處一年以下有期徒刑、拘役或科1萬5000元以下罰金。目前已將林男帶回派出所，並會同選監委員偵處，經請示檢察官，訊後全案函送法辦。

選委會提醒民眾，今年公投案多達10案，選務人員會一次發給10案公投票，民眾可選擇全領、全不領或僅領取部分公投票；民眾領完公投票圈票後，若有不想圈投的公投票，可直接退還給選務人員，切記勿撕毀或攜出公投票以免觸法。

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