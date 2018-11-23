處理事故國道警車遭衝撞！2警重傷

國道1號南下86.7公里處新竹縣湖口路段發生車禍，國道警察處理故障車輛時，卻遭後方1輛休旅車高速推撞，造成2名員警和1名民眾受傷，現仍在醫院搶救。 （記者廖雪茹翻攝）

2018-11-23 08:00

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國道1號南下86.7公里處新竹縣湖口路段，今天凌晨1點多發生重大車禍事件，3名國道警察前往處理故障車輛，雖已鳴警笛和警燈，但剛下車擺放三角錐時，卻遭後方1輛黑色自小客車駕駛疑似精神不濟而疾速推撞，造成2名員警受傷，其中1警一度受困重傷，現仍在醫院搶救。

國道公路警察局第二公路警察大隊表示，23日凌晨1點15分，一輛黑色自小客車輛疑似撞擊掉落物爆胎停在車道上並報警，該大隊派遣楊梅分隊巡邏警力前往處理，到現場時，見內側車道有車輛停放，駕駛及乘客共4人下車站立車外，因深夜車輛稀少車速快，現場險象環生，執勤員警開啟巡邏車警示燈及鳴警報器，壓慢後方車流趨近。

當抵達事故車輛後方約11秒左右，2名員警下車欲擺設安全錐時，後方29歲王姓男子駕駛自小客車疾駛過來，撞擊巡邏車及前方事故車輛。造成50多歲的林姓小隊長頭部撕裂傷，及手腕骨折，目前無生命危險；坐於巡邏車後座的警專35期畢業實務訓練生王黃姓員警顱內出血、血胸與肝臟撕裂傷，仍在東元醫院救治中。

警方初步調查，肇事的王姓駕駛沒有酒駕，輕微擦傷無礙。王男向警方說本身是工程師，當時準備回新竹，坦承可能是精神不濟而釀禍。該路段屬於彎道，警方已調閱相關監視器及行車紀錄器畫面蒐證，釐清車禍原因。

故障車駕駛表示，她凌晨開車前往桃園機場搭載從馬來西亞來台旅遊的友人，行經事故路段時，疑似突然爆胎，車輛停在內側車道無法動彈，她和友人共4人趕緊下車擺放三角錐，隨即報警求援，當時他們緊靠著中央分隔島。後來警車抵達，警員才下車沒多久，休旅車一下子就撞上來了。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/