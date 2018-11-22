選前遭控買票 里長候選人喊冤：真有賄選關到死

2018-11-22 19:43

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市新化區東榮里里長候選人蔡榮太遭人檢舉涉嫌買票，檢警調昨天大動作搜查，卻只在服務處搜出口罩、教戰手冊等，蔡榮太兄弟3人被帶回市調處偵訊，蔡姓兄弟遭法院裁定羈押，蔡榮太訊後請回，今天召開記者會喊冤說，「若他真有賄選，關到死也沒關係」。

年近75歲的蔡榮太先後當過6屆里長，上屆不幸落選，這次回鍋參選，雖罹患肝癌，仍希望爭一口氣，繼續服務里民，但卻在投票日前遭檢舉賄選。

蔡榮太說，3名檢舉證人的只中一人，曾跑到服務處說要借5000元，但因選舉期間借貸金錢較敏感而回絕了他，孰料遭反咬賄選，指稱在新化武德殿被他弟弟「前遞口罩文宣品，後塞千元鈔」，但完全子虛烏有。

蔡榮太說，當下這名檢舉證人明明就在服務處出沒，且已握有監視影帶，會提出影片向法院抗告。

檢、警、調昨天在蔡榮太家中搜出3張教戰手冊、口罩文宣品等，帶回蔡榮太兄弟3人及選民，訊後雖蔡榮太及選民均請回，但蔡姓兄弟因涉嫌重大，遭檢方聲押，法院今天下午裁定羈押禁見。

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