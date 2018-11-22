一票2000！雙溪區里長候選人交保 樁腳收押

2018-11-22 16:37

〔記者林嘉東、吳昇儒／基隆報導〕繼昨天羈押基隆市吳姓市議員候選人樁腳，基隆地檢署今天再查獲新北市雙溪區曹姓里長候選人，透過呂姓樁腳現金買票，聲押呂獲准，諭知曹10萬元交保。

新北市警局瑞芳警分局接獲情資檢舉指，新北市雙溪區曹姓里長候選人，今年11月間，透過呂姓樁腳以每票2000元代價，向里民期約賄選，約定投票時支持曹。

曹獲得里民承諾支持後，本月10日將1萬2000元交給里民，再轉交給其他5名選民。

基隆地檢署檢察官邱耀德指揮新北市警局瑞芳分局偵查隊蒐證，昨天傳喚9名證人，拘提曹與呂姓樁腳，扣得7萬2000元賄款，手機、平膽電腦等物。

邱耀德漏夜複訊至深夜，認定曹、呂涉犯選舉罷免法行賄罪情節重大，以有逃亡之虞聲押呂獲准，曹則諭知10萬元交保。

後天就要投票了，基隆市中正區曾姓里長候選人以「搓圓仔湯」及辦免費餐宴方式賄選，上週被依違反選罷法行賄罪嫌起訴。

基隆地檢署昨再查獲基隆市七堵區吳姓市議員候選人以現金期約里民及免費餐宴方式行賄選民，羈押吳的江姓樁腳，諭知吳50萬元交保。

基隆地檢署檢察長陳宏達指出，地檢署以具體行動強力捍衛，展現淨化選風決心，一起擦亮社會。

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