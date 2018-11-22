涉以1票2000元行賄 水林西井村長候選人收押禁見

2018-11-22 16:17

［記者黃淑莉／雲林報導］離投票日只剩2天，雲林檢警調查賄不鬆懈，今天查獲北港鎮南安里長候選人的樁腳及水林鄉西井村陳姓村長候選人與其父親涉嫌現金賄選案，訊後陳姓候選人收押禁見，並擴大偵辦是否為二合一、三合一賄選。

雲林地檢署指出，水林鄉西井村長陳姓候選人，與其父親在10、11月期間，涉嫌以1票2000元對價，向西井村有投票權的選民行賄買票，檢察官李文潔掌握情資後，指揮警調拘提陳姓候選人，共傳喚收受賄款的民眾及相關證人到案。

雲林地檢署表示，選民到案坦承收賄，繳回犯罪所得1萬8000元，由於村長1票2000元不合情理，檢察官進一步查察是否有二合一或三合一買票情況，並以陳姓候選人涉違反選罷法嫌疑重大，且有勾串證人、湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見，陳的父親因年事已高，且在羈押庭中坦承犯案，當庭釋放。

北港鎮南安里長候選人的林姓樁腳為幫支持的候選人當選，涉嫌以1票1000元買票，收賄民眾到案坦承，共計繳回6000元，林姓樁腳在羈押庭中坦承犯行獲釋，全案由檢察官擴大偵辦中。

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