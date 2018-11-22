不滿探病習俗被當賄選 屏東國民黨議員候選人陣營抗議檢調

2018-11-22 15:14

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署昨天下午發布，第15選區（牡丹鄉）國民黨籍縣議員候選人林采穎，涉嫌與母親以每票1000元價碼賄選，林釆穎遭羈押禁見，消息傳回牡丹震撼當地選情，該陣營不滿傳統探病禮俗遭檢調扭曲，中午到恆春簡易庭向檢警調抗議表達不滿，希望還給林采穎一個清白。

「抗議司法濫權！意圖使人不當選！」帶著競選團隊拉著白布條抗議的林采穎女兒許聖慧指出，這個事件原委是發生在8月26日，媽媽林采穎得知表舅生病從醫院回來，不免俗地包了慰問禮，就如同親族間往常慰問一般的禮俗，這樣家人間的慰問禮，就因為選舉，造成親情變調，竟在選前3天說那是賄選的禮，部分家族親人連帶遭到提訊，就為了表舅夫妻單一的證詞，媽媽就無辜的被收押偵訊，實在無辜。

林采穎的二哥林明德不滿表示，「姊姊給生病出院的弟弟慰問禮，竟被當成買票！」林采穎當天被檢調帶走時仍一頭霧水，得知竟是因為禮俗，親友們都不敢置信，一個原鄉的「良善風俗」、「慰問親人」竟成為選舉鬥爭工具。

震撼牡丹鄉的這起縣議員候選人林采穎羈押禁見案，屏東地檢署認被告即該候選人與其母即樁腳涉嫌共同以每票新台幣1000 元代價，向選區有投票權人交付賄賂，違反公職人員選舉罷免法第99條第1項對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，且被告即候選人有事實足認有勾串共犯及與尚未到案之證人有串證之虞，向法院聲請羈押獲准。另被告即樁腳，諭知交保5萬元。

第15選區這次共有5人參選，國民黨籍的林采穎是前縣議員許天賜遺孀，地方上風評極佳，加上許天賜生前服務及受鄉民肯定，與政績不俗的現任鄉長陳英銘、統促黨鄉代蔡天成、國民黨前鄉代詹德行，以及出身滿州長樂村的賴源均競逐一席縣議員。

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