台東跨海查賄 離島議員候選人涉探病賄選聲押

2018-11-22 09:35

［記者陳賢義／台東報導］台東離島地區1名縣議員候選人為求當選，假藉探望住院病患，以現金行賄，每票3000元，專案人員跨海搜查，扣得選民主動交付受賄現金和信封，台東地檢署偵訊該名候選人及選民共14人，認為犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，昨晚向台東地方法院聲請羈押禁見。

東檢日前獲報，離島地區某縣議員候選人，趁至醫院慰問住院民眾的機會，以現金行賄選民，尋求投票支持，涉嫌違反選罷法，動員檢察官許萃華指揮台東調查站、台東縣警局及台東警分局偵辦。

東檢表示，專案小員昨商請台東第15海巡隊出動艦艇，載送17名專案小員前往離島，並在台東市區同步搜索，約談通知該候選人及相關選民共14人到案說明，扣得2位選民主動交付裝有賄款的信封及現金18000元。

經查，該候選人以每票3000元行賄選民，經訊問後，檢察官認犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，昨日晚間向法院聲請羈押禁見，全案正由專案小組持續擴大偵辦中。

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