40萬現金藏牛仔褲 里長候選人涉替人行賄被聲押

專案人員在涉案里長住家後陽台洗衣籃內牛仔褲口袋，搜出40萬元的藏放現金及選民名單。（記者陳賢義翻攝）

2018-11-22 08:41

［記者陳賢義／台東報導］台東檢警調查賄迅雷不及掩耳，獲報1名同額里長候選人為圖報酬，受賄為特定縣議員及台東市民代表候選人包攬買票，專案人員昨搜索該名里長住處，當場在後陽台洗衣籃1件牛仔褲口袋內，起出40萬元藏放現金和選民名單，偵訊後，漏夜向台東地方法院聲請羈押禁見。

東檢表示，該名同額競選的里長候選人意圖獲取報酬，包攬買票事務，為特定縣議員及市民代表候選人，以現金行賄選民，尋求支持當選，涉嫌違反公職人員選舉罷免法，列案指派檢察官邱亦麟指揮台東縣警局及關山警分局偵辦。

昨搜索該里長候選人住處，當場在後陽台洗衣籃內的牛仔褲口袋扣得藏放40萬元及選民名單，名單內記註了選民綽號及買票人數，案經傳喚、通知多位選民到案說明，檢察官認為該名里長候選人犯罪嫌疑重大，且有相關人證、物證尚須查證，有勾串證人之虞，漏夜向台東地院聲請羈押禁見。

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