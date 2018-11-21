里長花30 萬「搓圓仔湯」再招待15里民餐宴賄選

2018-11-21 14:42

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市中正區砂子里長候選人曾秀菁為求勝選不擇手段，不僅花30萬「搓圓仔湯」費，勸退有意參選里長的里民，還以免費餐宴賄選。基隆地檢署今天依違反選舉罷免法起訴曾與先生徐誌鴻。

基隆市中正區砂子里長候選人曾秀菁得知參選上屆里長選舉的里民陳明德，有意參選本次（21 屆）里長，為求競選順利，透過先生徐誌鴻，以30萬元代價，賄賂陳明德，要他放棄競選。

起訴書指出，去年4月間，曾透過先生，委託不知情的何姓海產店老闆，代為轉交30萬元給陳。

陳收到30萬元後，跑到徐辦公室與曾、徐碰面，曾開門見山見要求陳不要參選本次里長選舉，陳收下這筆30萬元賄款，放棄里長選舉。

曾女賄絡陳放棄參選里長後，假藉社區關懷協會第一屆第一次會員大會名義舉辦餐會2 桌。

曾女指示她的2位樁腳張秀美、林俊傑，廣邀非協會成員的砂子里民共15 位里民，免費吃一桌6000元的餐會，席間，還發給每位里民600元現金。

曾女不僅自掏腰包支付1萬2000餐會費用，還在餐會中懇請吃飯的里民投票給她。

檢方認定，曾、徐涉犯選舉罷免法97條與 99條行賄罪，曾的樁腳林俊傑與張秀美也涉犯選舉罷免法行賄罪，今天將曾等4人起訴。

陳收受30萬元賄絡部分，也違反選舉罷免法受賄罪，因陳主動向檢察官自首，檢方請法院免除其刑。

接受免費邀宴的王姓等15位里民則全被依違反選舉罷免法受賄罪嫌起訴。

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