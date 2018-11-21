中市烏日區里長候選人林益凱賄選被起訴

2018-11-21 10:12

［記者楊政郡／台中報導］台中市首件選前候選人被起訴案！台中市烏日區螺潭里里長候選人林益凱，原為該里社區發展協會理事長，今年卸任後轉戰里長，向南投縣農會購買「南投茶宴高山烏龍茶業禮盒」200盒（半斤、進價900元），透過林母、及林姓友人，分送給里內熟識的選民，尋求支持，查出17名選民收受禮盒，均緩起訴處分，林益凱及林母、林姓友人檢察官依違反選罷法起訴。

檢察官調查，林益凱曾擔任兩屆烏日區螺潭里社區發展協會理事長，今年6月交接卸任，轉戰里長，同月即向南投縣農會購買「南投茶宴高山烏龍茶業禮盒」200盒（一盒兩罐半斤重、進價900元、市價1200元），寄放在茶葉公司，有需要就去拿回來放置在住處地下室，再轉送出去給選民。

檢方查出林益凱不但與林母一起交茶葉禮盒送給部分選民，7月18日又遇到林姓友人，交付10盒禮盒，一盒給林，九盒請他轉送給有投票權知選民並尋求支持林益凱當選里長。總計查出至少有17名選民收到禮盒，檢調介入調查茶葉公司主動交出剩餘的6盒。

10月1日檢調持搜索票展開調查，查扣林益凱用來購買茶葉的18萬支出帳目，還有在選民處查扣茶葉已經用完的空罐，還有民眾主動交出茶葉禮盒等，17名受賄選民，檢方均緩起訴處分，林益凱及林母、林姓友人依違反選罷法起訴。