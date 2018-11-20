紅包裝3000元涉賄選 二林鎮長候選人曾萬火起訴

2018-11-20 18:08

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化地檢署日前偵查二林鎮長候選人曾萬火賄選案，查獲樁腳涉嫌以一票3000元幫忙買票，偵查發現，曾萬火從9月底就和前萬合里長陳瓊林、前議員陳墀瑤等樁腳密切聯絡行賄事宜，並把裝有3000元的紅包交付陳瓊林，負責向多位選民行賄。全案彰化地檢署今日偵查終結，依違反《公職人員選舉罷免法》將曾萬火與陳姓樁腳起訴。

本月1日彰化檢方先聲押二林鎮前萬里里里長陳瓊林獲准，隔日再傳喚曾萬火到案說明，曾萬火否認收賄且與陳瓊林供詞兜不攏，也遭裁定羈押禁見。檢方再擴大追查，發現前彰化縣議員陳墀瑤也涉案其中，今日偵結曾、陳案情後先起訴，陳墀瑤涉賄部分另案偵辦。

起訴書指出，從9月下旬，曾萬火與陳瓊林、陳墀瑤及利用電話聯絡行賄事宜，9月28日3人相約碰面，曾萬火當場交付7包各裝有3千元的紅包給陳瓊林，請陳向選民行賄，惟陳交付給選民時，有3人拒收。檢警前往曾萬火競選總部、陳瓊林住處搜索，查獲受賄選民名單、紅包袋等，並查扣賄款。

曾萬火供稱，是透過陳等兩人找人綁旗幟、分傳單，否認賄選，陳瓊林則辯稱，選民名單是要標會用的。不過有多位選民證稱，收到紅包時被囑咐要投票支持曾萬火，也有人否認收賄，有3位繳回賄款9000元，檢方認為曾、陳兩人犯嫌重大於今日依法提起公訴並將在押之曾、陳2人移審法院。