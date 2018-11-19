苗栗檢警調接獲賄選情資200多件 已「出手」候選人風聲鶴唳

2018-11-19 12:40

〔記者張勳騰／苗栗報導〕距離投票日僅剩5天，苗栗縣檢警調單位全面查察賄選，據苗栗地檢署統計，目前接獲200多件賄選檢舉案，其中列選偵有40件、已起訴1件、候選人聲押1人、樁腳聲押4人。檢警調研判選情告急的候選人仍會伺機而動，因苗栗檢警調大規模的查賄，也讓已「出手」的候選人風聲鶴唳、草木皆兵。

苗栗地檢署檢察官石東超17日指揮苗栗縣調查站、竹南警分局等單位，搜索、約談某造橋鄉民代表候選人之陳姓樁腳，這名樁腳是候選人的媽媽，她見警調人員前來，立即將疑似為買票紙條藏於垃圾桶底部，仍被查賄人員搜出，隨即依據該紙條記載名單約談數十名選民到案說明。

經訊問後，有多名選民坦承確有樁腳以1000元買票，請託支持候選人當選情事，並主動交出買票現金，共繳回1萬4千元；這名女樁腳因有串證之虞，苗栗檢方聲請羈押，苗栗地方法院裁定5萬元交保。

目前苗栗檢警調單位所查獲的現金賄選案，金額1票500、1千元不等，據檢警單位所掌握的情資，愈逼近投票日，選情告急的候選人仍蠢蠢欲動，檢警調單位已嚴密監控。

苗栗檢警調單位這幾天全面查賄，也讓已「出手」買票的候選人，一聽到有選民被帶走，馬上透過管道打探，可說是風聲鶴唳、草木皆兵。

苗栗地檢署發言人、主任檢察官陳宗豪今天重申查辦賄選的決心，籲候選人不要以身試法，也籲請選民勇於檢舉。