無業男突買海鮮煮好料 原來是拿到500元買票錢

2018-11-18 22:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕你怎麼有錢買好料？彰化福興鄉一名無業民眾近日突然買海鮮、高貴料理回家烹煮，連妻子都覺得怪怪的，質疑他錢哪來？，「吃好料」一事傳出街坊，有民眾認為他收賄向警方檢舉，民眾見警方上門坦承收受某鄉代候選人林姓樁腳賄選500元，但遭林姓樁腳否認，檢方認為林姓樁腳有串證之虞，聲押禁見獲准。

另外竹塘鄉也傳出黃姓鄉代候選人涉嫌賄選，透過邱姓樁腳以每票2000元向選民買票，多名選民坦承拿錢，共繳回賄款2萬7千元，邱男訊後以5萬元交保，黃姓鄉代候選人一度否認，但手機通訊內容遭破解，罪證確鑿，檢方以此聲請羈押禁見獲准。

選前倒數，彰化查賄再傳捷報，彰化地檢署接獲檢舉，福興鄉一名無業民眾，連日在家煮海鮮麵，而且都是高檔海料，其妻開心炫耀同時，疑似說出拿了某代表候選人林姓樁腳（71歲）給的買票錢，檢警調查發現，林姓樁腳於本月中旬，將現金5千元交予另名林姓小樁腳，讓他留取1千元，其餘金額以每票500元代價為某鄉民代表候選人向選民買票，涉嫌違反選罷法。前天時機成熟，前往林姓樁腳住處與多位選民家搜索，數名選民承認，5千元賄款全數繳交扣案。

檢方近日也接獲竹塘鄉賄選情資，調查發現，黃姓鄉代候選人（57歲）交付8萬元現金給邱姓樁腳（54歲）以每票2000元向選民買票，尋求當選，檢方前日傳喚候選人、樁腳與選民到案，多位選民承認，繳回賄款共計2萬7千元。

偵訊過程，邱姓樁腳對買票供詞諸多不符，地檢聲請羈押，遭法院裁定5萬元交保，幸好檢警即時逮到黃姓候選人，並從隨身手機查出破解辯詞，昨夜以此向法院聲請羈押禁見獲准。