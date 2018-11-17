國民黨2人競選竹東鎮長 2人都涉賄70萬交保

2018-11-17 16:26

〔記者王駿杰／新竹報導〕年底大選進入倒數，先前國民黨籍新竹縣竹東鎮長侯選人羅吉祥遭查賄選交保70萬元，不料與羅吉祥同黨操戈爭奪鎮長之位的吳勝松也疑似以同樣手法假藉發放文宣工資給里鄰長，涉及賄選，新竹檢方二度前往竹東查賄，16日傳喚一百多人，吳勝松今天遭檢方聲請羈押，新竹地院以70萬元交保候傳。

吳勝松發表聲明，指不賄選、不抹黑、不負面選舉是他這次參選的三大原則，清白絕對禁得起考驗，他沒有辦法阻止別人檢舉，他的態度是「面對司法，堅持清白」。

吳勝松聲明中指出，協助發放文宣的所有人，領取工作費皆造冊簽收、可供檢視，並且確實執行發放相關文宣工作，他對這些人感到歉疚，清白參選竹東鎮長的堅定初衷，絕對不會改變。

檢警指出，這起案件是偵辦羅吉祥的案外案，當時遭傳喚的里鄰長高達350人，偵辦過程中有不少人涉嫌同時「兩邊收」羅與吳的「走路工」。

檢警調查，吳勝松面對同黨同志羅吉祥，為鞏固票源，涉嫌假借發放文宣工資，提供給里長5萬元，再轉交鄰長3萬元，由鄰長發給選民每戶2、3千元，最後由選民發放文宣。由於工時與金額比例不符，遭認定有行賄之嫌。

檢警昨日至今大規模傳訊，有不少人坦承收到500到1000元不等現金，涉案人估計達百人。

地方人士指出，上週羅吉祥遭檢警調查時，不少人都認為吳勝松已經「穩當選」，不料沒多久他竟也「中槍」，現在竹東2侯選人面臨賄選，就算選上，也是司法纏身，萬一兩人都遭判有罪定讞，屆時竹東鎮長人選可能還要面臨補選。