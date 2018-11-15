成醫喋血案開庭 陳彩鳳控體循師團隊被毀、林光宇再歉

2018-11-15 13:39

〔記者王俊忠／台南報導〕發生在今年教師節的成大醫院喋血案，今上午在台南地院開審理庭，合議庭首度傳喚受害的陳彩鳳及在場證人胡祐寧醫師、體循師呂宜蓁。陳彩鳳陳述時，法官還請兇嫌林光宇迴避。陳彩鳳身體顫抖的泣訴，不知道光宇為何用這種暴力傷害她、毀了辛苦建立的體循師團隊，有很多申訴管道為何不用？難道在光宇眼裡只有暴力能解決事情。

林光宇回到法庭、面對陳彩鳳時，他一直低頭不語、似乎深感懺悔，他說，沒有殺人犯意，對於傷害陳彩鳳很後悔、感到很抱歉；開完庭後也鞠躬向社會大眾表達歉意，並承認自己做錯了，目前先面對官司問題，案發後已被成醫停職，目前是沒有工作的狀態。

對於陳彩鳳與廖姓同事的line對話中提到「主任說以後他休假，不許任何人當他的職代」。對此，法官與林光宇律師都詢問文句中他指的是否林光宇？陳彩鳳停頓多秒後才說，不知怎麼回答，太久了，不記得，主任是請她10點半公布不同職務不可以互為職代的指示，即體循師不可與放射師互為職代。

林光宇律師問陳彩鳳有關體循師每天下午4點半後到隔天上午8點的值班（即on call）問題，提到今年1月間林光宇的值班幾乎排滿了，體循師班有7天、葉克膜班有22天，要問陳彩鳳自己排了幾天值班？陳彩鳳回說，主任考量她行政業務繁重，今年1月值班是排第3線，沒有排到第1線（有需要時優先），對光宇值班很滿的情形，則說要看排班表才知道

林光宇律師指排班表都是陳彩鳳1人決定。陳彩鳳與證人呂宜蓁都辯說，值班表有經過所有體循師開會討論決定，有問題可以提出來，並非陳1人決定。

胡祐寧醫師直言，去年，呂宜蓁與林光宇有爭執，林控告呂後，心外科體循師團隊工作氣氛是有受到影響，大家變的較不能相互合作。

由於林光宇在交保後以line與成醫同事聯絡，林光宇說明，那是問同事有關院內葉克膜與廠商貨款之事，因為離開成醫了，不希望工作有累贅。對此，審判長大為光火的說，之前在交保時已諭知他不得主動與成醫任何人員聯絡，林為何還做聯絡動作？如再犯，會重啟羈押機制。

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