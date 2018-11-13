平溪戲水 2男跳望古瀑布1死

救護人員趕抵將黃男送醫救治（記者吳昇儒翻攝）

2018-11-13 11:54

〔記者吳昇儒／新北報導〕23歲黃姓男子昨日下午與陳姓友人駕車前往新北市平溪區的望古瀑布遊玩，黃男從瀑布上方一躍而下，掉到水裡時卻沒有反應。陳男趕緊下水救人，發現黃男已經無生命跡象，經搶救之後無效身亡。檢警將於今日上午前往板橋殯儀館相驗，釐清黃男死亡原因。

警方調查，黃男與友人同住在新北市中和地區，昨日中午相約駕車到望古賞瀑步道附近遊玩，順便戲水。2人預計從瀑布頂端跳下，黃男一躍而下之後，浮在水面上，沒有動靜，陳男見狀感覺到不對勁，也跟著跳下水，才發現黃男以無意識，全身癱軟，趕緊與旁邊的外籍遊客合力將他拉到石頭邊搶救。

陳男立刻向119求援，但黃男被拉上岸時已無生命跡象，救護人員趕抵將患者送醫，但仍無法救回他一命。

警方初步查驗黃男遺體，發現並無明顯外傷，不排除他因為跳水時的姿勢不正確，倒置今日上午待檢察官相驗後釐清黃男死因。

新北市政府消防局第六救災救護大隊大隊長鄭向晃表示:「許多人不熟悉野外環境、以為會游泳而忽略自身安全，甚至在不該戲水的地方從事危險跳水行為，導致溺水情況，建議想戲水游泳務必去有救生員的水域，才能開心出門，平安回家。同時呼籲民眾能學習CPR技能，在意外事故發生的關鍵時刻能夠緊急應變救人一命」。